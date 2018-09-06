انطلاق تمرين سعودي أميركي مشترك الأسبوع المقبل

المصدر: الرياض- واس

تستعد القوات المسلحة السعودية مطلع الأسبوع المقبل، لتنفيذ التمرين المختلط «درع الوقاية 2» مع القوات الأميركية، بمشاركة من وزارة الصحة والدفاع المدني السعودي، الذي سوف يُنفذ في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

ويهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل، والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة، وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق الاستجابة الفورية والفعّالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي هذا التمرين ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع لتدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية.