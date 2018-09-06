مركز سعودي للأمراض المستعصية في مأرب

المصدر: مأرب- واس

وصلت إلى مأرب اللجنة السعودية المكلفة بإقامة مراكز طبية متخصصة للأمراض المستعصية لعلاج أمراض القلب والأورام.

وأوضح نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله الوادعي، أن اللجنة المشكَّلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعضوية وزارة المالية ووزارة الصحة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة داخل اليمن، قد اجتمعت لتنفيذ برنامج لعلاج حالات الأمراض المستعصية داخل اليمن؛ تخفيفاً عن الأشقاء اليمنيين الذين كثرت إحالات علاجهم في الخارج.

من جانبه، أكد رئيس هيئة مستشفى مأرب الحكومي، الدكتور محمد القباطي، أن هذا المركز يمثل أهمية كبيرة، حيث يتواجد في مأرب عدد كبير من النازحين من جميع المحافظات.