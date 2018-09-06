الحكومة اليمنية تشيد بأداء اللجنة الوطنية للتحقيق

المصدر: الرياض ـ سبأنت

استقبل رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لمناقشة وبحث محتوى التقرير الخامس الذي أصدرته اللجنة أخيراً.

وأشاد الدكتور بن دغر بجهود اللجنة الوطنية التي عملت على توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين بدءاً من صعدة وعمران، مروراً بالعاصمة صنعاء، وانتهاءً بتعز وعدن.

ونوه بما تضمنه التقرير الذي بات موضوعاً أمام الرأي العام، وما احتواه من توثيق دقيق وشامل للانتهاكات، وآلية جمع المعلومات التي جرت على مستوى عالٍ من المهنية والحيادية.