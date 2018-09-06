اجتماع في عدن بشأن المنح الدولية لقطاع الصحة

المصدر: عدن - سبأنت

ناقش اجتماع عُقد بالعاصمة المؤقتة عدن تحديد آليات العمل وتنسيقها بين المنظمات المانحة ومكاتب الصحة، وإعداد الخطط الهادفة للاستفادة مما يقدم من دعم وعكسها، في خطط عملية تفضي إلى تقليل الوفيات بين صفوف الأمهات والأطفال.

واستعرض الاجتماع الذي رأسته الوكيل المساعد بوزارة الصحة والسكان اليمنية الدكتورة إشراق السباعي التحضير لعقد ندوتين بدعم من اليونيسيف، حول رفع كفاءة كوادر الطوارئ التوليدية، والثانية مكرسة لتقييم جودة الخدمات في مراكز التوليد وكيفية الارتقاء بها.

وتناول الاجتماع إمكانية إنشاء وحدة للمشاريع في مكتب الصحة بعدن.