الجيش اليمني يحرر سلاسل جبلية في صعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، مناطق وسلاسل جبلية جديدة في عدة جبهات بمديرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي.



وقال قائد محور كتاف العميد رداد الهاشمي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش حرر عدداً من القرى والمناطق منها سلسلة جبال السوائل ومنطقة وادي مساك ومنطقة الجربة، وكذلك وادي «آل جبارة» في مديرية كتاف.

وأضاف: «ساندت مقاتلات التحالف العربي تقدم الجيش واستهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية وتمكنت من تدمير 7 عربات كانت محمّلة بالأفراد والتموين والذخائر، وأن المواجهات وغارات مقاتلات التحالف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة».



وفي مديرية باقم، أوضح قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرى «آل شريم» و«المحرق» وقرية «آل علي صالح» في محيط منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم. إلى ذلك، أفشلت قوات الجيش الوطني، اليوم، محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي إلى مواقع في منطقه المحجر التابعة لمديرية باقم، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وتزامنت المعارك مع غارات مركزة لطيران التحالف العربي استهدف مواقع وتعزيزات للميليشيات، ومنها تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم.

في السياق، أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخاً بالستياً أطلق من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران.