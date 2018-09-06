نار البصرة تتجدد والعبادي يحذر من فتنة

المصدر: بغداد - وكالات

تجددت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في محيط مبنى محافظة البصرة، مساء أمس، وأحرق محتجون ملثمون مبنى مديريات البصرة، ما دفع قوات الأمن لاستخدام قنابل الغاز في محاولة لتفريق المحتجين.

واتخذت السلطات العراقية عدداً من الإجراءات لمحاصرة احتجاجات المحافظة، إذ أمر رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على تفاصيل أحداث العنف والتظاهرات التي شهدتها البصرة، وكشف عمن يحاول الإيقاع بين المواطنين والقوات الأمنية.

وقال العبادي إن هناك مشروعاً لنشر الفتنة وصبّ الزيت على النار لإحداث التصادم بين القوات الأمنية والمواطنين، وضرب مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن، مؤكداً أنه أصدر أوامره بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

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