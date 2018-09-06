باراغواي تعيد سفارتها إلى تل أبيب

المصدر: عواصم - وكالات

قررت باراغواي، في خطوة مفاجئة لحكومة الاحتلال، أمس، إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وقال وزير الخارجية، أندريس رودريغيز بيدوتي، إن حكومة بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، في تراجع عن قرار اتخذه في مايو الرئيس السابق هوراسيو كارتيس بنقل السفارة إلى القدس، مشيراً إلى أن بلاده تريد الإسهام في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط.

وردّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو بإغلاق سفارة بلاده في باراغواي، مؤكداً أن «إسرائيل ترى أن قرار باراغواي الغريب سيؤثر في العلاقات، وأنه شديد الخطورة».

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