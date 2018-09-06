"قيادة التحالف" تخضع إحدى نتائج منطقة العمليات في اليمن للتقييم

المصدر: وام

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق 23 اغسطس 2018، وبناءً على ماتم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر أرواح للمدنيين أثناء عملية استهداف عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة، فقد احيلت كامل الوثائق المتعلقه بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية - لاقدر الله - لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.