إصابة 23 شخصاً في السعودية بشظايا صاروخ باليستي حوثي

المصدر: وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي التابعة لإيران من محافظة "صعدة" اليمنية باتجاه أراضي المملكة، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا نتيجة تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن الصاروخ الذي تم رصده في تمام الساعة الثامنة وثماني دقائق كان باتجاه مدينة "نجران"، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصا جميع إصاباتهم طفيفة.

وأكد المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية حتى الآن 189 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين السعوديين والمقيمين وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

وجددت قوات التحالف بأن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية لن تزيد قوات التحالف إلا إصرارا على إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها.