وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يحاولون التنصل من حضور جنيف 3

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني صورة تصريح هبوط وإقلاع لطائرة الأمم المتحدة المكلفة بنقل وفد مليشيا الحوثي الايرانية لحضور مشاورات جنيف 3.

وقال الإرياني في تغريدة على تويتر إن: قادة المليشيا تحاول تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بتبرير تنصلها عن الحضور بعرقلة استخراج الترخيص.

واعتبر وزير الإعلام في تغريدة أخرى أن ‏تنصل ‎المليشيا الحوثية الايرانية من التزاماتها للمبعوث الدولي بالمشاركة والانخراط البناء في مشاورات جنيف يؤكد عدم جديتها في الحوار والعمل على احلال السلام، ومساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها، والعمل على إطالة أمد الازمة والحرب.

واختتم الوزير الإرياني سلسلة تغريداته بالقول: مساعي المليشيا الحوثيةالايرانية لافشال جهود المبعوث الاممي ومشاورات جنيف تنفيذ واضح لاملاءات ايران وحزب الله في تعطيل جهود الحل السياسي للازمة اليمنية، وقادة المليشيا تتحمل المسؤولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على كافة الاصعدة.