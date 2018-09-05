مسؤول أممي يطالب بتوفير عاجل للوقود في غزة

المصدر: وام

طالب منسق الشؤون الإنسانية الأممي جيمي ماكغولدريك اليوم بتوفير عاجل لكميات من الوقود لصالح المرافق الصحية الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وقال ماكغولدريك في بيان صحفي له إن جميع الأموال التي خصصت لوقود الطوارئ عن عام 2018 قد نفدت مشيرًا إلى أن آخر كميات الوقود ستنتهي الأسبوع الجاري.

ودعا الدول المانحة لتوفير كميات الوقود اللازمة أو الأموال لشرائها من أجل إنقاذ حياة المرضى من خلال تأمين تشغيل المولدات الكهربائية التي تعمل بشكل احتياطي مع انقطاع الكهرباء.ونبه الى انه في حال استمرت الأزمة فإن 300 ألف شخص سيواجهون مخاطر صحية خطيرة بفعل تدفق مياه الصرف الصحي إلى الشوارع.