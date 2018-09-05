"الهلال" يغيث 7 آلاف يمني ويعالج المرضى بالمناطق النائية

المصدر: وام

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على الأسر اليمنية غير القادرة بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة لتلبية احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة جراء الوضع الإنساني الراهن الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

ووزعت الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي/ 1000 /سلة غذائية إضافة إلى السلع الأساسية على الأسر اليمنية بمديرية الخوخة استفاد منها 7 آلاف مواطن يمني من بينهم 5 آلاف طفل وأكثر من/ 1000 /امرأة وذلك في إطار الحرص على تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية العاجلة للمواطنين اليمنيين والتخفيف من حدة الظروف الإنسانية التي يواجهونها.

كما تفقد فريق الهلال الأحمر الحالة الصحية للأسر في المناطق النائية بمديرية الخوخة لتقديم الخدمات العلاجية لهم من خلال العيادة الطبية المتنقلة وتوفير الأدوية اللازمة لحالاتهم الصحية إضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الميداني الإماراتي لتلقي العلاج وتضميد جراحهم جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي في حقهم.

وأكد محمد القمزي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي استمرار تقديم الدعم الإغاثي إلى الأسر اليمنية وتلبية احتياجاتها الفورية للتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الوضع الإنساني الصعب التي تسببت فيه ميليشيات الحوثي التي تواصل استهداف القوافل الإغاثية وتعيق وصولها إلى مستحقيها.

وعبر المستفيدون من المساعدات الإغاثية والخدمات العلاجية عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات على الدعم السخي والمتواصل والذي يسهم في تخفيف العبء الملقى على كاهلهم.

وتواكب الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر عمليات تحرير المديريات والمدن في محافظة الحديدة بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية للأسر اليمنية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين حياتهم والتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء الظروف الإنسانية الراهنة التي يمر بها اليمن.