عضو كنيست يقتحم الأقصى

المصدر: وام

اقتحم عضو الكنيست " يهودا غليك" المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم عبر باب المغاربة وسط حراسة مشددة من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الفلسطينية أن عضو الكنيست غليك اقتحم الأقصى وقام بجولته الاستفزازية في ساحات المسجد حتى خرج من باب السلسلة.

وكانت حكومة الاحتلال سمحت في اغسطس الماضي لأعضاء الكنيست "باقتحام الأقصى" ضمن برنامج تجريبي تنفذه الشرطة الإسرائيلية بعد منعهم منذ عام 2015.

كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال صباح اليوم منزلا في حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.