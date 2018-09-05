التحالف يستهدف اجتماعاً للميليشيا في حجة

المصدر: ■عدن - البيان

استهدفت مقاتلات التحالف العربي اجتماعاً لقيادات وعناصر ميليشيا الحوثي في مديرية مستبأ بمحافظة حجة، كما دمرت تعزيزات للميليشيا في جنوب الحديدة ومحافظة البيضاء، فيما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه جازان.

وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن مقاتلات التحالف استهدفت اجتماعاً للميليشيا في مديرية مستبأ التابعة لمحافظة حجة بهدف حشد المقاتلين من المديرية والمديريات المجاورة لوقف تقدم قوات الشرعية من مديرية حيران، وأن العشرات من هؤلاء قتلوا في الغارات.

وفي جبهة الحُديدة، قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية في الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد، ما أدى إلى تدمير كامل للآليات وقتل العشرات من عناصر الميليشيا.

وجاءت هذه الخسائر بعد ساعات على مقتل 38 من عناصر الميليشيا وإصابة 26 جوية في هجمات لمروحيات التحالف استهدفت تجمعات لهم في محيط مطار المدينة ومنطقة الدوار المؤدي إلى وسط المدينة.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن دمرت مقاتلات التحالف مواقع وتحصينات لعناصر ميليشيا الحوثي في منطقة البياض والملاجم وكبدتها خسائر في العدد والعتاد. وحسب مصادر عسكرية، فإن ميليشيا الحوثي حشدت العشرات من مقاتليها وأرسلتهم مع كميات من الأسلحة والذخائر إلى جبهة الملاجم بهدف إسناد مقاتليهم هناك، حيث تواصل قوات الجيش اليمني التقدم في هذه الجبهة، إلا أن مقاتلات التحالف استهدفت هذه التعزيزات ودمرتها بالكامل. ورصد الجيش الوطني طائرة استطلاع إيرانية الصنع في سماء صعدة وقام بإسقاطها. كان الجيش الوطني أسقط واحدة من نفس النوع في محافظة البيضاء قبل شهر.

ودمّرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على جازان.

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أغلقت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أمس، ثلاثة مصانع من أكبر مصانع المياه المعدنية، في العاصمة صنعاء. وأفاد شهود عيان بأن عناصر الميليشيا وعدداً من الموظفين التابعين لمكتب الصناعة والتجارة، أغلقوا بالشمع الأحمر مصانع (حدة - شملان - حدين) للمياه المعدنية بذريعة «رفع الأسعار» في قيمة قنينة المياه المعدنية. . عدن - وكالات

مختطفون

قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، أمس، إنه لا سلام إلا بخروج جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً في اليمن، كخطوة أولى لبناء الثقة دون قيد أو شرط أو تحفظ.

جاء ذلك في رسالة بعثتها الرابطة للمبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث وسفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن ولأعضاء الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات جنيف المقرر انطلاقها غداً الخميس. عدن - وكالات