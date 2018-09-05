اعتقال متطرف فجر عبوة بمحيط السفارة الأميركية بالقاهرة

المصدر: Ⅶالقاهرة - البيان

تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط شاب في محيط السفارة الأميركية وسط القاهرة، وذلك حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال، دون أن يسفر ذلك عن أي إصابات.

وذكر مصدر أمني بأن الخدمات الأمنية بمحيط ميدان سيمون بوليفار - الكائن به مقر السفارة، أن الرجل يدعى عبدالله أيمن عبدالسميع، 24 سنة، مقيم بالوراق الجيزة، فيما أشار الفحص المبدئي، إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي.

من جهتها، أفادت السفارة الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بوقوع «حادث» في محيط مقرها، مشيرة إلى أنها على علم بالواقعة.. داعية مواطنيها، عبر تويتر، إلى عدم القدوم إلى السفارة حالياً.

وقالت السفارة في تغريدة لها: «نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة، يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات».

وتابعت: «نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث، يرجى توخي الحذر».

من جهة ثانية، قتلت قوات الأمن المصرية 4 من العناصر الإجرامية الخطرة خلال تبادل لإطلاق النار، وذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة. واستهدفت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام المصري عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه.