تركيا تبلغ أميركا بضرورة سرعة مغادرة المسلحين الأكراد سوريا

المصدر: عواصم - وكالات

قالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة أبلغت واشنطن بضرورة مغادرة المسلحين الأراضي السورية بشكل كامل مع تصاعد العنف في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أمس، إن الوزير خلوصي أكار أبلغ الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري خلال محادثات في أنقرة بأن تركيا تريد أن يغادر المسلحون الأكراد المنطقة تماما.

وأضافت إن أكار وجيفري بحثا أيضا التطورات الأخيرة في سوريا وأن الوزير التركي عبر عن استياء أنقرة من وجود المسلحين الأكراد في المنطقة.

يأتي ذلك الطلب بينما تسير القوات التركية والأميركية دوريات مشتركة في مدينة منبج بشمال غرب سوريا في إطار خارطة طريق لإخلاء المنطقة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.