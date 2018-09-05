السعودية: دعمنا التحالف الدولي بـ 100 مليون دولار

المصدر: الرياض- وكالات

أعلن مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة دعمت التحالف الدولي بـ 100 مليون دولار، بهدف ضمان عدم عودة المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها.

وقال وزير الإعلام السعودي، الدكتور عواد العواد، في بيان عقب جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء أمس، إن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمّن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سورية. وأضاف العواد أن المجلس أكد أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أنها ستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية، وتسهيل عودة النازحين السوريين.