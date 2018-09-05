خبير بحريني: تجنيد الحوثيين للأطفال يؤكد أنهم مرتزقة

المصدر: Ⅶالمنامة - إبراهيم النهام

قال الخبير الاستراتيجي والعسكري البحريني، أحمد مسعود، إن تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال في المعارك الطاحنة التي تشهدها اليمن، يؤكد أنهم مرتزقة ومأجورون لإيران، وعلى شفا انهيار وشيك.

وأوضح مسعود في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، أن مبادئ العقيدة العسكرية هي التي تحكم الجيوش في العالم، وتنظم خريطة عملها، وتحول دون ارتهان الأطفال كوسيلة لتحقيق المكاسب بساحات القتال، أو كوسيلة ضغط وابتزاز على قوى الخصم، أو الرأي العام نفسه، مردفاًَ: لكن الحوثيين يفعلون عكس ذلك.

رسالة للعالم

وبين مسعود أن التقارير المستمرة الصادرة عن قوات التحالف العربي، والجهات الأممية والدولية الأخرى، تشير علانية لاستغلال القوى الخارجة عن الشرعية للأطفال باليمن، سواء في القتال المسلح، أو في تجنيدهم بعمليات الدعم والمساندة، وخطوط التموين والإمداد الخلفية.

وأضاف: «هي رسالة للعالم، وللجهات المشككة بجرائم الحوثي، بأن هذه الميليشيا التي تعيث في اليمن الشقيق فساداً، ماهي إلا سرطان خبيث يتوجب استئصاله فوراً».

وأكد الخبير البحريني أن العهد الدولي لحقوق الإنسان، وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الضامنة لكرامته، وما يدرس في الجامعات والكليات الحربية النظامية، تؤكد كلها على حرمة استغلال الأطفال بالحروب، لكنه أمر تجهله الجماعات المأجورة والخارجة عن القانون. وأردف: «قوات التحالف العربي مدعوة لأن تزود كل الهيئات والمنظمات الأممية، بتقارير عن تجاوزات الحوثي بهذا الجانب الخطير، ليعي العالم جيداً حجم المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقه».