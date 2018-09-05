«قطر يليكس»: «الحمدين» حول اليمن لقاعدة صواريخ إيرانية

المصدر: دبي - وكالات

في إطار كشفها للدور المشبوه الذي يلعبه كل من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر ونظام الملالي في إيران لتهديد الأمن في المنطقة، أكدت «قطر يليكس» أن الدوحة ساهمت في تحويل اليمن إلى قاعدة صواريخ إيرانية الصنع، تسعى لتهديد الأمن القومي السعودي من خلال حقدها الأسود، حيث موّلت الدوحة تسليم إيران عشرات الصواريخ البالستية للحوثيين في صفقة خبيثة وقف تنظيم الحمدين وراءها من خلالها شرائها من كوريا الشمالية.

وتابعت «قطر يليكس» في كشفها للدور القطري المشبوه في إطار علاقتها الخبيثة مع إيران، أن طهران تولت نقل الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى للحوثيين، من نماذج زلزال وفاتح 110 وذو الفقار، وصلت هذه الصواريخ إلى اليمن، حيث يبلغ مداها بين 200 إلى 700 كيلومتر، بالإضافة إلى نقلها إلى العراق وسوريا لتهديد الأمن القومي العربي.

وفي سياق العلاقة الخبيثة بين الدوحة وطهران، فإن إيران تسعى كذلك للتنسيق مع قطر لمواجهة أي تحرك أميركي ضدها، مؤكدة أن قوات الدفاع الجوي السعودي متأهبة لإرهاب تنظيم الحمدين، حيث نجحت في اعتراض عشرات الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المملكة منذ بدء عملية عاصفة الحزم .