«الخارجية الفلسطينية»: نواجه تغوّلاً استيطانياً غير مسبوق

المصدر: رام الله - وكالات

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المخطط الاستيطاني الاستعماري في بيت حنينا بالقدس المحتلة، الذي يتضمن بناء أكثر من 150 وحدة استيطانية في الحي المذكور. كما هاجمت الوزارة التصريحات العنصرية الاستعمارية التي أطلقها القيادي الليكودي «جدعون ساعر» وطالب فيها بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وتكثيف البناء اليهودي في القدس الشرقية. وأكدت أن المخططات الاستيطانية الجديدة هي امتداد للتغول الاستيطاني غير المسبوق الذي بدأ منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة، وأدخل اليمين الإسرائيلي في ما يمكن وصفه بـ «نشوة المستعمر». وشددت على أن تعميق الاستيطان في أرض فلسطين يُشكل تحدياً لمصداقية المجتمع الدولي، واستهتاراً بالمنظومة الدولية.