الأردن والعراق نحو إعادة فتح بوابة الكرامة - طريبيل

المصدر: بغداد - البيان

أكدت مصادر عراقية وأردنية، أن الأردن والعراق، سيعقدان اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لبحث إعادة إطلاق حركة المسافرين براً بين البلدين، عبر مركز الكرامة - طريبيل الحدودي.

وقالت المصادر إن الأردن طلب من الجانب العراقي تحديد موعد لهذا الاجتماع، مشيرة إلى أنه سيتم بحث إجراءات العبور من حيث الفيزا والإقامة، إضافة إلى معايير الأمان على الطريق إلى بغداد.

وأضافت: إن الأردن يفكر بالسماح أولاً للسيارات العراقية بالعمل على نقل المسافرين من عمّان إلى بغداد، قبل أن يسمح للسيارات الأردنية، لأسباب أمنية.

ومنذ افتتاح معبر طريبيل العراقي قبل عام تقريباً، لا يسمح الأردن لسائقيه بالدخول إلى الأراضي العراقية، حيث يتم تبادل البضائع في ساحة مخصصة لذلك على الحدود.