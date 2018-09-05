الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع إيرانية في سوريا

المصدر: Ⅶ دمشق - وكالات

ضربت انفجارات عنيفة مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي حماة وطرطوس في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات التي هزت ضواحي مدينة بانياس الساحلية بريف طرطوس، وجبال مصياف في ريف حماة الغربي، ناجمة عن ضربات صاروخية إسرائيلية طالت مواقع تحوي منشآت عسكرية إيرانية، ما تسبب بدمار وأضرار مادية، ومعلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.

ونقل المرصد عن مصادر إنه تم استهداف منطقة حرف بنمرة القريبة من مصفاة بانياس، بضواحي مدينة بانياس بصاروخين، وذلك للمرة الأولى، التي يجري فيها استهداف بانياس صاروخياً. وأكدت المصادر سقوط خسائر بشرية جراء الاستهداف، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تتجه نحو منطقة القصف، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة، فيما لم يعلم إلى الآن مصدر الصواريخ، كذلك كان المرصد السوري نشر قبل قليل أنه رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجارات عنيفة هزت منطقة مصياف، في القطاع الغربي من ريف حماة، ناجمة عن استهداف صاروخي لجبال مصياف، على الطريق الواصل بين مدينة مصياف ومنطقة وادي العيون.

بدورها أفادت وكالة «سانا» التابعة للنظام بأن الدفاعات الجوية لنظام الأسد تصدت لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة وادي العيون بريف حماة.

وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض المواقع العسكرية بمحافظتي طرطوس وحماة، وقد تم التعامل مع الصواريخ «وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار».