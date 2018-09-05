واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الامن الدولي حول إدلب الجمعة

المصدر: (أ ف ب)



طلبت الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في سبتمبر الثلاثاء عقد اجتماع لهذه الهيئة صباح الجمعة حول الأوضاع في إدلب، بحسب السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

وقالت هايلي في مؤتمر صحافي إن مسألة "إدلب خطيرة".

وأضافت إن غالبية أعضاء المجلس يؤيّدون عقد الاجتماع مشيرة الى انعقاده الساعة 13,30 أو 14,00 ت غ.

وأعادت هايلي التذكير بالتحذيرات الأخيرة التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وقالت في هذا السياق، "لقد قال الرئيس لإيران وروسيا و بشار الأسد أن لا يهاجموا. لا تسمحوا بشنّ هجوم كيميائي على شعب إدلب".

وتابعت "لا يمكنهم التدخّل بأسلحة كيميائية". وحذّرت من أنّه "إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية، فإنّ الولايات المتّحدة ستردّ".