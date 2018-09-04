تدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

المصدر: وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية التابعة لإيران مساء اليوم من داخل الأراضي اليمنية " محافظة صعدة " باتجاه أراضي المملكة ولم ينتج عن اعتراضهما أية إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " " تحالف دعم الشرعية في اليمن" قوله إن الصاروخين اللذين رصدتهما قوات الدفاع الجوي للتحالف كانا باتجاه مدينة جازان وأطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأوضح المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الإرهابية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم تلك المليشيا المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمنين الإقليمي والدولي مؤكدا أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استهداف المدنيين والمناطق السكانية لن يزيدنا إلا إصرارا على هزيمة هذه الميليشيا الإرهابية .. مشيرا إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية يعبر عن تصرفات يائسة بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها إضافة إلى أنهم أصبحوا يعانون من عزلة كبيرة من الشعب اليمني مما أظهر انهيارا كبيرا في صفوفهم .

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 188 صاروخا.

