لجنة لدراسة إدخال 40 ميجاوات إلى كهرباء أبين

المصدر: عدن ـ سبأنت

وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري بتشكيل لجنة من قيادة وزارة الكهرباء وفرعها في أبين، لإعداد دراسة مكتملة لمشروع إدخال الـ 30 ميجاوات المقدمة لكهرباء أبين والـ 10 ميجاوات المقدمة لكهرباء المنطقة الوسطى بالمحافظة، ورفع الدراسة بأسرع وقت لاتخاذ ما يلزم بشأنها لإدخالها الخدمة في أسرع وقت ممكن لتغطية العجز في الكهرباء بالمحافظة وتخفيف معاناة اليمنيين. جاء ذلك خلال لقاء المسيري، أمس، محافظ أبين اللواء ركن أبوبكر حسين، لمناقشة أوضاع كهرباء المحافظة بحضور نائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي.

وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، اهتمام الحكومة بالمشاريع التنموية في المحافظة، والتي عانت كثيراً من كوارث الحروب خلال المراحل السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة تضع في أولويات برامجها وخططها معالجة مثل هذه المشكلات، التي ظهرت مؤخراً في مناطق محافظة أبين، والتي تتعلق بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وغيرهما من الخدمات.

ولفت إلى أن الحكومة بذلت قصارى جهدها خلال الفترة الماضية؛ لمعالجة أوضاع المحافظات المحررة، وفي مقدمتها أبين في الجوانب الأمنية والخدماتية.