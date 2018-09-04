37 توقيعاً بين مكرر ومزور في قائمة «البناء»

المصدر: Ⅶبغداد - البيان

قدمت شكاوى من 37 نائباً بالقائمة الأولية لتحالف «بناء» التابع لتحالف الفتح ودولة القانون. وأظهرت نتائج التدقيق الأولي لقائمة تواقيع تحالف «البناء» التابع لتحالف «دولة للقانون والفتح»، وجود 37 توقيعاً بين مكرر ومزور وغير موقّع من صاحبه.

وكانت التواقيع المكررة من ثمانية أسماء هي «قاسم الفهداوي، وزيتون الدليمي، وهدى جارالله، ونايف مكيف، وعبد الرحيم الشمري، ومحمد الحلبوسي، وعلي يوسف الشكري».

فيما بلغ عدد الأسماء من دون توقيع 22 نائباً، هم «محمد الحلبوسي، وهيبت الحلبوسي، ونهلة جبار، وعلي الصجري، ومحاسن حمدون، وعبدالله عبد الحميد، وناهدة الدايني، وفالح العيساوي، وسمعية محمد، وأحمد المشهداني، ويحيى المحمدي، ومقدام حمد، وأحمد الجربا، وزيتون الدليمي، ومضر محسن، وهدى جار الله، وشمائل علي، وليث مصطفى، وقاسم الفهداوي، ونايف الشمري، وجاسم جبارة، وعلي يوسف شكري».

أما التواقيع المزورة فكانت لسبعة نواب هم «حسن المسعودي، وفيصل العيساوي، ونواف سعود، وفلاح عبد الكريم، وحسين الفايز، وأحمد عبدالله، وعمانوئيل خوشابا».