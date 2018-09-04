وزير إسرائيلي: حل الدولتين فارق الحياة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قال وزير العلوم والتكنولوجيا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير أكونيس، إن حل الدولتين فارق الحياة تماماً، وذلك في مؤشر جديد على مخالفة الاحتلال للقرارات الدولية وانتهاكها حقوق الشعب الفلسطيني.

وصرح الوزير الإسرائيلي من حزب الليكود أوفير أكونيس: «إن حل الدولتين فارق الحياة تماماً»، مضيفاً أنه لن تقوم أبداً دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وفي مقابلة إذاعية مع «هيئة البث الإسرائيلي»، رأى أكونيس أن البديلين هما: إما الحكم الذاتي أو كونفيدرالية مع الأردن، ومع ذلك اعتبر أن احتمال تحقيق البديل الأخير ضئيل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إنه يوافق على كونفيدرالية مع المملكة الأردنية إذا كانت إسرائيل جزءاً منها.