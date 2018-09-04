مقتل وإصابة 12 في هجومين لـ«داعش» شمالي بغداد

المصدر: Ⅶ بغداد - وكالات

قتل 8 أشخاص وأصيب 4 بجروح في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم داعش استهدفا مدنيين في بلدتين شمالي بغداد خلال اليومين الماضيين حسبما ذكرت مصادر أمنية.

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة كركوك: «قتل 7 أشخاص وأصيب أحد عناصر الشرطة بجروح في هجوم مسلح نفذه عناصر داعش عند فجر أمس، ضد منازل قرية البوشاهر» في ناحية يايجي، الواقعة إلى الغرب من مدينة كركوك، شمالي بغداد.

وأشار إلى أن الضحايا سقطوا في تبادل لإطلاق النار خلال مواجهات مع عناصر داعش. وفي اعتداء آخر قتل شخص وأصيب ثلاثة بجروح.

وقال ضابط في الشرطة «قتل رجل في الثمانين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم مسلح نفذه إرهابيون».

واستهدف الهجوم الضحايا لدى مغادرتهم أحد المساجد بعد أدائهم صلاة العشاء في قرية تابعة لقضاء الشرقاط الواقع إلى الشمال من محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.