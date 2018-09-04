ضم نائب لكتلة.. دون علمه

المصدر: بغداد - البيان

أظهرت وثيقة قدمها النائب عن تيار الحكمة الوطني في العراق حسن محمد كاظم، اعتراضه على تزوير توقيعه وضمه لكتلة الفتح والقانون دون أن يعلم. وذكر كاظم في بيان «تداولت بعض المواقع المحسوبة على وسائل الإعلام تواقيع منسوبة لعدد من النواب يرومون تشكيل الكتلة الأكبر تحت اسم «تحالف البناء»، وتضمنت هذه القوائم المفبركة، العديد من الأسماء التي لا صحة لها، وقد تمّ زج اسمي مع توقيع مزور نيابة عني».

وأضاف «في هذا الصدد أؤكد للجميع أنني لا علاقة لي بهذا التوقيع المزور، وأنني عضو في كتلة الحكمة النيابية، وقد ترشحت وفزت في الانتخابات ضمن قائمة تيار الحكمة الوطني، وأعبر عن رفضي الكامل لهذا الأسلوب الرخيص وغير المهني وبطريقة تخدش الحياء، وهذه الأساليب الرخيصة إنما تدلل على قيمة القائمين بها، وسأقدم شكوى قانونية على الجهات التي عملت ذلك».