آليات دستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

المصدر: Ⅶ بغداد - وكالات

ينتخب البرلمان رئيساً جديداً، ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، شرط أن يكون رئيس المجلس من العرب السنة، بينما نائبا الرئيس أحدهما كردي والآخر شيعي.

ينتخب البرلمان رئيساً جديداً للعراق خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كردياً.

ويكلف رئيس الجمهورية زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويمهل المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

ويقوم البرلمان بالتصويت على برنامج الحكومة المقترحة وعلى كل وزير على حدة ويجب أن تحصل الحكومة وكل وزير مقترح على الأغلبية المطلقة في تصويت البرلمان.

وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة أو رفض البرلمان منح الثقة للحكومة المقترحة، يقوم الرئيس بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.