تحالف المالكي يقاطع بحجة منعه إعلان «الكتلة الأكبر»

المصدر: بغداد - البيان

أعلن تحالف البناء بالعراق الذي يضم كتلتي الفتح ودولة القانون، استمرار مقاطعته لجلسة مجلس النواب الأولى المقرر خلالها اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

وقال القيادي في التحالف، حسن سالم، إن «نواب تحالف البناء المشكَّل من دولة القانون والفتح وجزء من النصر وبعض القوى السنية سيواصلون مقاطعتهم لجلسة مجلس النواب الأولى؛ لعدم إعطاء الفرصة بإعلان تشكيل الكتلة الأكبر»، لافتاً إلى أن «تحالف البناء هو الأقرب من محور الإصلاح والإعمار إلى إعلان تشكيل الكتلة الأكبر».

وأضاف، إن «تحالف البناء تمكن من جمع 153 توقيعاً لنواب فائزين بالدور الجديدة لمجلس النواب، فيما حصل تحالف الإصلاح والإعمار على توقيع الكيانات السياسية دون النواب الفائزين».