الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية

المصدر: القاهرة - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية بدورتها 102 التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

يترأس وفد الدولة المشارك - في أعمال الدورة التي تستمر يومين في إطار التحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة بعد غدٍ الخميس بالجامعة العربية محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد ويضم أحمد بن سليمان آل مالك إدارة الاتفاقيات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. ويناقش الاجتماع العديد من البنود المهمة منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 101,102 إلى جانب الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد في تونس مارس المقبل.