الاقتتال الليبي يشتعل منذراً بحرب أهلية

المصدر: عواصم - وكالات

حذر مجلس النواب الليبي من نشوب حرب أهلية وفشل الانتخابات المقبلة، مع اشتعال المعارك في العاصمة الليبية، أمس، لليوم الثامن على التوالي. ودعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنيب العاصمة وسكانها ويلات الحرب والدمار، محذرةً من أن استمرار الاقتتال يهدد بتدمير المؤسسات، وسيؤدي إلى خروج الأمر عن السيطرة، ما يُنذر بحرب أهلية تمزق البلاد.

وأعلنت اللجنة تمسُّكها بالمبادرة الفرنسية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، داعيةً الأمم المتحدة لتحمُّل المسؤولية تجاه مقدرات الليبيين واستقرارهم. وأمام تردِّي الوضع الأمني دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اجتماع لمناقشة الوضع الأمني في طرابلس اليوم الثلاثاء في مكان يُعلن عنه لاحقاً.

وقالت البعثة إن الدعوة تأتي بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلى عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتوسُّط بين مختلف الفرقاء الليبيين، وبالاستناد إلى مطالبة مختلف الفرقاء وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، بإجراء حوار عاجل حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس.