اعتراض الصاروخ الباليستي الحوثي الـ 186 باتجاه السعودية

المصدر: البيان الالكتروني

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الاثنين، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي على جازان.

وأمس الأحد، دمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا آخر أطلقته الميليشيات باتجاه جازان.

وتطلق الميليشيات الحوثية الصواريخ بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وهذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 186 صاروخاً، وفق "العربية".