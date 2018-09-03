الإمارات تدعم إلزامية معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية

المصدر: أستانة - البيان

أكد د. محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى كازاخستان، أهمية مشاركة الإمارات في المؤتمر الدولي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية تحت عنوان «نتذكر الماضي ونتطلع إلى المستقبل» الذي عُقد يوم 29 أغسطس الماضي في العاصمة أستانة.

وأشار الجابر إلى أنه تم في أعقاب المؤتمر اعتماد البيان المشترك الصادر عن كل من خيرات عبدرحمانوف وزير خارجية كازاخستان، ولاسينا زيربو الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية. وأضاف أن الإمارات تدعم بشكل كامل الاتفاقات التي ذكرها البيان، وعلى وجه الخصوص أهمية إضفاء طابع إلزامي لمعاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية في نطاق دولي.

وأشار عقب مشاركته في المؤتمر إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لمثل هذه الفعاليات، حيث إن ذلك يطابق سياستها السلمية والتزامها بفكرة بناء عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، مضيفاً أن دولة الإمارات تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها كازاخستان في بناء السلم العالمي والأمن النووي. وأشاد بمبادرات الرئيس الكازاخي نورسلطان نزارباييف حول إنشاء الحركة العالمية لمناهضة الأسلحة النووية واعتماد الإعلان العالمي لبناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية.