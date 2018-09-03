البحرين تترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان

المصدر: المنامة - وام

أعلنت مملكة البحرين أمس ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للفترة من عام 2019 إلى 2021 وذلك بعد حصولها على دعم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن مساعد وزير الخارجية البحريني، عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، إن البحرين تنطلق من أساس دستوري وقانوني يعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل يُسهم في عملية تطور الحقوق الإنسانية بالمملكة ويحقق النماء والتطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي المبنيّ على قيم سامية موروثة منذ بدء تاريخ وحضارة المملكة ونشأتها الحديثة.

وقدم الدوسري - خلال اجتماع تعريفي عُقد للسفراء العرب المعتمدين لدى المملكة حول ترشح البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان - شرحاً تفصيلياً لتسليط الضوء على ترشح المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر 2018 بمدينة نيويورك.