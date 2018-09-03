اقتراح أميركي بكونفدرالية فلسطينية أردنية

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

طرحت الإدارة الأميركية تشكيل كونفدرالية بين السلطة الفلسطينية والأردن. وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن فريق التفاوض الأميركي، الذي ضم جاريد كوشنير وجيسون غرنبلات، اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل اتحاد كونفدرالي مع الأردن كجزء من خطة سلام. وذكرت التقارير استناداً إلى أطراف شاركت في المحادثات أن عباس اشترط للموافقة على هذا المقترح ضم إسرائيل إلى هذه الكونفدرالية.

وفي الأردن قـالــت الناطــقة باســم الحكومة، جمانة غنيمات، إن فكرة الكونــفدرالية مرفـــوضة، وغير قابلة للنقاش، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المســتقلة على أراضــيه. وبيّنــت أن الأردن متمــسّك بحل الدولتين.

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