فرار مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس

المصدر: أ ف ب

فرّ نحو 400 معتقل الأحد إثر أعمال شغب في سجن يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع، وفق ما أفادت الشرطة القضائية في بيان.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "المعتقلين تمكّنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب" على هامش المعارك بين مجموعات مسلّحة قرب سجن عين زارة، من دون أن تُحدّد طبيعة الجرائم التي سُجن هؤلاء بسببها.

وأضاف البيان ان الحرّاس، بسبب خشيتهم على حياتهم، لم يتمكّنوا من منع السجناء من الفرار.

ولم يُقدّم مسؤول في الشرطة القضائيّة اتصلت به وكالة فرانس برس المزيد من التفاصيل.