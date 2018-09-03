اليماني يؤكد أهمية دعم جهود التسوية في اليمن

المصدر: الرياض - وكالات

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وفي مقدمتها الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن. جاء ذلك خلال لقائه، أمس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، والذي استعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأشار الوزير اليماني إلى التحضيرات الجارية لمشاورات جنيف، التي ستعقد في السادس من الشهر الجاري.. موضحاً أن البدء بخطوات بناء الثقة والنجاح فيه سيمهد الطريق لاستئناف المشاورات وتحقيق السلام في اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني يتطلع إلى حلول تخفف من معاناته، وتضمن له عودة الخدمات والأمن ومظاهر الحياة الطبيعية. بدوره أكد السفير البريطاني، اهتمام حكومة بلاده بإنجاح المشاورات المقبلة.