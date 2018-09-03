31 ألف يمني في الحديدة يستفيدون من مساعدات الإمارات

المصدر: الحديدة - وام

استفاد أكثر من 31 ألف مواطن يمني بمحافظة الحديدة، من المساعدات الإغاثية العاجلة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، بينهم 22500 طفل، فيما تتواصل جهود الهيئة لتأهيل محطات مياه الشرب لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسر اليمنية.

وفي هذا الإطار، وزعت هيئة الهلال الأحمر4500 سلة غذائية وسلعاً أساسية على الأسر اليمنية في مديريتي التحيتا والدريهمي والقرى التابعة للمديريتين.

وتضمنت المساعدات أيضاً دعم محطات مياه الشرب في مديرية التحيتا عبر إرسال فريق هندسي لإصلاح المضخات وتأهيلها.

وقال أحد المواطنين اليمنيين بمديرية التحيتا في تصريحات لـ «وام»: «لقد سلبت الميليشيا الحوثية خلال فترة حصارها للمديرية مضخات المياه الخاصة بمحطة التحيتا، ومارست أبشع أنواع الإرهاب ضد الأهالي وقامت عناصرها بقطع المياه وإيقاف وصول المساعدات للأسر اليمنية.. واليوم الهلال الأحمر الإماراتي يعمل على تأهيل محطة المياه لما تشكله من حاجة ملحة للأهالي في ظل الظروف الإنسانية الحالية».

كما رفد الهلال الأحمر الإماراتي، المستشفى الريفي بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة بالأدوية والمستلزمات الطبية ضمن خطة الهلال لدعم القطاع الطبي في الساحل الغربي بما يضمن تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للأسر اليمنية.

وثمن داؤود عمر قطاب، القائم بأعمال مدير مكتب الصحة بمديرية التحيتا، دعم وجهود الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي في المديرية، ورفد المستشفى بالأدوية في ظل الظروف الحالية نتيجة وجود الكثير من المرضى من النساء والأطفال ومختلف الفئات العمرية. وعبر عدد من أهالي المرضي عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي على كل ما يقدمه من دعم ومساعدات صحية وفي مختلف المجالات.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد سيرت أخيراً قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى المناطق المحررة في مديرية الدريهمي، تضم 17 شاحنة محملة بـ12 ألف سلة غذائية إضافة إلى السلع الأساسية يستفيد منها 84 ألف يمني من بينهم 60 ألف طفل، وأكثر من 12 ألف امرأة، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية لتلبية احتياجات الأسر اليمنية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن. وتضمنت قافلة المساعدات الإغاثية سلالاً غذائية وسلعاً أساسية.