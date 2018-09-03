الإعلان عن تشكيل أكبر تحالف برلماني في العراق

المصدر: وكالات

أعلن في العراق عن تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا بالبرلمان العراقي وتضم 177 مشرعا من 16 قائمة انتخابية .

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الكتلة النيابية الأكبر تضم النصر وسائرون والحكمة وتيارات أخرى.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، إن "الكتلة الأكبر مطلب دستوري والتعاون بين الكتل هو الأساس لتشكيل الحكومة".

وأضاف: "الحكومة القوية يجب أن تعتمد برنامج وكفاءات ومدعومة من كتلة برلمانية قوية"، منوهاً بأن "الحكومة القوية يجب أن لا تكون وفق المحاصصة المقيتة... ونرفض حكومة تقسيم (الكعكة)".

وتابع العبادي: "سأحضر جلسة البرلمان يوم غد الاثنين بصفتي رئيساً للوزراء ورئيساً لائتلاف النصر الذي رشحني لولاية ثانية"، مضيفاً: "حققنا إنجازات كبيرة في القضاء على الإرهاب ومحاربة الطائفية وإفشال مشاريع التقسيم”.

وأشار إلى أن "جميع محافظات العراق تحت سيطرة القوات الأمنية، ولم نميز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم الدينية والعرقية والقومية".

وأكد رئيس الوزراء أن "هناك تغييرات جذرية في الدولة العراقية التي أصبحت دولة مواطنة"، مبيناً أن "العراق كان مقسماً في السابق لكننا أعدنا توحيده".

وأعرب عن تمنياته بالنجاح لمجلس النواب الجديد واحترام التوقيتات الدستورية، مشدداً على أن "الانتقال للمرحلة المقبلة يجب أن تكون بسلاسة".