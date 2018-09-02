الإمارات: إيران متناقضة وتماطل

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الرد الإيراني على الموقف الفرنسي متناقض، فهي مستعدة للتفاوض، وتستثني البرنامج الصاروخي.



وأوضح أن الضمانات النووية والبرنامج الصاروخي والتدخل الإيراني في الإقليم هو في صلب مشكلات المنطقة، مشيراً إلى أن إيران تصف برنامجها الصاروخي بالدفاعي والوطني والشرعي والحيوي، ويعلم العالم بالدليل القاطع أن الصواريخ الإيرانية هجومية وقابلة للتصدير ومهربة، وأن استخدامها بيد الميليشيات في الدول العربية مصدر دمار وتخريب.



وأضاف معاليه أن أزمة إيران لن تُحل بالمماطلة والتهديد والضغط من خلال الوكلاء، بل عبر مراجعة شاملة لقلق المجتمع الدولي والإقليمي تجاه برامجها التسليحية وتدخلاتها الإقليمية.

وتأتي تصريحات قرقاش تزامناً مع استفزاز إيراني جديد بالإعلان عن عزمها تعزيز قدراتها الصواريخية، وامتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات.

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