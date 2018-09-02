الجيش الليبي يقصف مواقع للمتطرفين في درنة

المصدر: عواصم - وكالات

أكد معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة في الجيش الليبي، صلاح بوطبنجات، أن سلاح الجو الليبي استهدف صباح أمس موقعين اثنين تابعين للجماعات المتطرفة في حي المدينة القديمة في درنة.

وقال بوطبنجات، بحسب «بوابة أفريقيا الإخبارية»، إن هناك استعدادات مكثفة يقوم بها الجيش لاقتحام حي المدينة القديمة خلال ساعات.

وكان بوطبنجات ذكر في وقت سابق أن الجيش أوشك على إنهاء الاستعدادات لاقتحام حي المدينة القديمة، موضحاً أن سلاح الجو يقوم باستهداف الجماعات المتطرفة في حي المدينة القديمة، إلا أن الجيش لا يتمكن من معرفة حجم الخسائر في صفوف المتطرفين.

في السياق، أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ما وصفته بأنه تصاعد للعنف في العاصمة الليبية ومحيطها، وقالت إن الجماعات المسلحة التي قوضت أمن ليبيا ستحاسب.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية «هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة».

وأضاف البيان «ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية ونحذر من يسعون لتقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى بليبيا من أنهم سيحاسبون على أفعالهم».

وفي سياق متصل، قصف الجيش التشادي منطقة تيبستي في أقصى شمال البلاد على الحدود الليبية حيث يطارد متمردين منذ أسابيع عدة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

واستهدف القصف موقعاً بين ميسكي ويبيبو، بحسب ما قال مصدر أمني.