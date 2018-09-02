مفوضية الانتخابات تتراجع عن تسجيل التحالفات

المصدر: بغداد - البيان

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عدم إمكانية تسجيلها التحالفات السياسية في الوقت الحالي، الذي كانت قد أعلنت عنه الأسبوع الماضي.

وأكدت المفوضية، في بيان، أنه «بعد التداول بين أعضاء المجلس حول قرار مجلس الوزراء في 28 أغسطس الماضي، الذي نص على وجوب تنفيذ قانون أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل التي نصّت على (إيقاف عمل أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومديري مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير)، وبما أن اللجنة أعلاه قد أكملت أعمالها.

وتمت المصادقة على توصياتها من قِبل رئيس مجلس الوزراء وتطبيقها من قِبل مجلس القضاة المنتدبين، فإنه يحق لمجلس المفوضين الطعن بالقرار أمام الجهات القضائية المختصة وانتظار انعقاد البرلمان بدورته الرابعة خلال الأيام المقبلة، لكون المفوضية تخضع لرقابة مجلس النواب وفق المادة 102 من الدستور لمعالجة هذا الأمر».

وأشارت إلى أنه «بناءً على ما ورد، سيصبح من المتعذر في الوقت الحالي وبشكل مؤقت العمل بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بسبب إيقاف عمل مجلس المفوضين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه»، مبينةً أن «على كل الأحزاب والتحالفات السياسية اتباع السياقات القانونية المستخدمة سابقاً في الدورات البرلمانية الماضية في تشكيل التحالفات».