اجتماع أمني في بغداد بمشاركة روسيا وإيران وسوريا

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، عقد اجتماع أمني عراقي روسي إيراني سوري في وزارة الدفاع العراقية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن وزير الدفاع، محمود الحيالي، استقبل معاوني رؤساء أركان كل من روسيا، إيران، وسوريا، على هامش المؤتمر الأمني الرباعي الذي انطلقت أعماله برعاية رئاسة أركان الجيش العراقي، من اجل زيادة وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين هذه الدول.

واكد الحيالي بحسب البيان، أن انتصار العراق على داعش، انتصار العالم كله على الإرهاب الذي كان يمثل تهديدا على السلم العالمي في كل مكان، وانه ليس انتصاراً للعراق او المنطقة فحسب فقد أراد الإرهاب نشر الكراهية بين بني البشر في كل مكان.