«الاتحاد التونسي للشغل» يهدد بالإضراب

المصدر: تونس- البيان

هدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بتنظيم إضراب عام في مؤسسات الدولة؛ احتجاجاً على رغبة الحكومة في تعطيل القطاع العام، وتركه يسقط - حسب قوله.

وأوضح الطبوبي في تصريحات، أمس، أنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ستتدارس الوضع العام في البلاد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وداخلياً، وستتخذ قراراتها من أجل الدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي في جميع الخيارات.

وعبَّر عن امتعاضه من طريقة إقالة وزير الطافة خالد بن قدّور، معتبراً أنه كان على رئيس الحكومة إحالة ملف الوزير للقضاء.

وتابع، «وزير الطاقة ينتمي إلى سلالة نظيفة وهو شخص نزيه من عائلة نقابية نظيفة اليد تخلى عن أجر يقدّر 12 مرّة ضعف الأجر الذي يتقاضاه حالياً، مبدياً في الوقت نفسه، مساندته لرئيس الحكومة في حربه على الفساد إذا لم تكن انتقائية وإذا كانت جدية.

وطالب بإحالة كافة ملفات الفساد على القضاء، متابعاً: «نحن ملزمون بكل ما يبت فيه القضاء»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة من حقه ومن صلاحياته الإقالة، لكن ما أستغرب له بمجرد إقالة وزير قام بحل الوزارة».

في الأثناء، أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد أن المكتب التنفيذي للاتحاد بولاية قابس، قرّر تنفيذ إضراب عام فئوي؛ احتجاجاً على سياسة التهميش والمماطلة التي تنتهجها الحكومة تجاه الولاية.

إلى ذلك، طالب القيادي العائد حديثاً لحزب حركة نداء تونس، رضا بلحاج، حركة النهضة بتحمل مسؤوليتها والتخلص من رئيس الحكومة، باعتباره بات يُمثل عبئاً على البلاد ولا تحركه إلا مصلحته الذاتية، وفق قوله.