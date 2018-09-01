آبي أحمد: الإمارات حققت معجزة تنموية مبهرة

المصدر: أوغادين - وكالات

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، للاقتداء بدولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية والتطور. وأكد آبي أحمد، خلال مخاطبة حشد من مواطني إقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين) وقياداته الأهلية، بأديس أبابا ونقله التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أمس، أن «دولة الإمارات استطاعت أن تفرض نفسها في منطقة صحراوية وتخلق معجزة تنموية مبهرة جعلت منها قبلة تقصدها كل شعوب العالم».

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال استماعه لمشاكل إقليم الصومال، أن «الإمارات أصبحت مقصداً لكل إثيوبي وكل فرد يتطلع للذهاب إليها، لما وصلت إليه من تطور، ويجب علينا الاقتداء بهذه الدولة المتطورة».

قدوة

وأشار آبي أحمد إلى أن «إقليم الصومال غني جداً بالثروات والأراضي الخصبة والمياه، وإن تم استغلالها وتوظيفها فليس ببعيد أن يصبح مثل دبي بالإمارات وتعم خيراته على كل إثيوبيا».

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، دعا في عدة مناسبات منذ توليه رئاسة الوزراء إلى الاقتداء بدولة الإمارات في تحقيق التنمية والتطور، حاضاً الشعب الإثيوبي والمسؤولين على الاقتداء والاسترشاد بتجربة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تحقيق التنمية والتطور للإماراتيين.

وفي يونيو الماضي، أشاد آبي أحمد، أمام برلمان بلاده بقيادة وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعمله الدؤوب لمستقبل الأجيال المقبلة في الإمارات.

إعجاب

ورداً على أسئلة النواب حول تقريره بشأن الأوضاع الراهنة ببلاده، أعرب آبي أحمد عن إعجابه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ورؤيته لشعب بلاده وأجيالها المقبلة، وقال إنه أعرب عن إعجابه بحديث صاحب السمو، حول رؤيته لتعاون أوسع مع بلاده ودول شرقي أفريقيا، وخلق شراكة مع هذه الدول.

رؤية

وقال آبي أحمد إنه حين سأل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن دواعي ذلك، وخصوصاً أن الإمارات بلد غني ولا يحتاج علاقات تعاون في شرقي أفريقيا، رد عليه قائلاً إنه يسعى للعمل من أجل الأجيال المقبلة بالإمارات وتأمين مستقبلهم. وتابع بالقول: «نحن بحاجة لتفكير ورؤية شبيهة بتلك التي يتبناها هؤلاء القادة الساعون إلى مستقبل الأجيال القادمة».