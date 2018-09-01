العاهل البحريني: مصر ركيزة أساسية لمنظومة الأمن العربي والإقليمي

المصدر: المنامة - وكالات

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البحرين، مؤكداً أنها تصب في صالح البلدين وتعزز علاقاتهما الوثيقة، وأن مصر كانت وستبقى ركيزة أساسية لمنظومة الأمن العربي والإقليمي وأن قوتها من قوة العرب جميعاً.

جاء ذلك خلال زيارة العاهل البحريني للرئيس السيسي بمقر إقامته في قصر الشيخ حمد بالقضيبية. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الزعيمين تبادلا الأحاديث الودية واستعرضا العلاقات الأخوية الوطيدة والخطوات التي تسهم في تطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة، كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعربي.

وأعرب الرئيس السيسي، عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بحرص الملك حمد بن عيسى على الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات متميزة وبمواقف البحرين الداعمة لمصر وشعبها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، غادر أمس، العاصمة البحرينية المنامة -في ختام زيارته للمملكة- متوجهاً إلى العاصمة الصينية «بكين»، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن المشاركة بمنتدى (الصين/‏ إفريقيا) بدعوة من نظيره الصيني.