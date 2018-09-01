أميركا تُسلم الحكومة اليمنية 3 من مهربي الأسلحة للحوثيين

المصدر: عدن - وكالات

أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، استلامها من البحرية الأميركية في خليج عدن، لثلاثة من مهربي السلاح لميليشيا الحوثي الإيرانية.

ونقل موقع الداخلية اليمنية عن رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي «أن زورقين من التشكيل البحري في قطاع خليج عدن التابع للمصلحة تسلم، فجر الخميس، 3 مهربين من المدمرة «يو إس إس جاسون دونهام» إحدى سفن الأسطول البحري الخامس الأميركي العاملة في خليج عدن، على بعد 15 ميلا بحريا جنوب شرقي قطاع خليج عدن».

وأوضح اللواء القملي «أن القارب المضبوط كان يحمل مئات القطع أغلبها نوع كلاشينكوف، «إي كي -47»، مقدمة من إيران دعماً للانقلابيين الحوثيين قادماً من دولة أفريقية، ومتجها إلى سواحل محافظة الحديدة اليمنية».

وأكد «أن مصلحة خفر السواحل ستفتح تحقيقاً مع المهربين بإشراف وتعاون دولي وذلك لإثبات واقعة الدعم الإيراني للحوثيين، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة والقضاء».

وأضاف، «أشرف طاقم المدمرة الأميركية على غرق القارب في البحر بعد نقل السلاح من القارب وطاقمه الثلاثة إلى متن سفينتهم العسكرية، وما زالت الأسلحة المضبوطة بمعيّة المدمرة الأميركية».

ولفت اللواء القملي إلى «أنه تم تحذير دول القرن الأفريقي مراراً من السماح باستعمال حدودهم لغرض التهريب والعمل على ضبطها».

وكانت شبكة «سي ان ان» الأميركية نقلت عن مسؤول بوزارة الدفاع، أن البحرية الأميركية، ضبطت مئات الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك بنادق «إي كي -47» من قارب في خليج عدن، الثلاثاء الماضي، يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.