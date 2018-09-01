مركز الملك سلمان يوزع سلالاً على النازحين في الخوخة

المصدر: الخوخة - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع سلال غذائية على النازحين في موشج والجشة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه دول التحالف العربي للشعب اليمني من أجل تطبيع الحياة في المناطق المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

ووزع المركز 16 طناً و280 كيلوغراماً من السلال الغذائية التي يستفيد منها 1320 نازحاً، وهي ضمن مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية و14230 كرتون تمر مخصصة للمحافظة.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني، التي بلغت حتى الآن 274 مشروعاً.